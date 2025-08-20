Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 19:09

Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения

Юлия Высоцкая трогательно поздравила Кончаловского с днем рождения

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего супруга Андрея Кончаловского с 88-м днем рождения в своем Telegram-канале. Она опубликовала видео, в котором поделилась теплыми словами в адрес мужа. Актриса и режиссер поженились 27 лет назад.

Сегодня такой хороший день! Родился мой муж. Он не хочет общения в соцсетях. Но я все равно хочу поделиться нашим настроением. Да здравствует мой Кончаловский!сказала Высоцкая.

До этого Высоцкая опубликовала в соцсети снимки романтического свидания с супругом в Париже. На кадрах видно, как пара сначала расположилась на летней веранде знаменитого парижского кафе Carette, а затем перешла в другое заведение.

Ранее сообщалось, что выручка юридических лиц, в которых Высоцкая принимает участие, по итогам 2024 года составила 139 млрд рублей, прибыль за этот же период превысила 5 млрд рублей. По оценке юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, основной объем выручки обеспечивают компании аптечного сегмента.

праздники
Андрей Кончаловский
дни рождения
поздравления
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке
Запад приступил к отстранению Зеленского от власти: что известно, Залужный
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замминистра обороны
Глава Минобороны Польши заявил о падении якобы российского дрона
США расширили санкции против МУС
Российским родителям могут выделить еще один выходной
Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах
Арестована еще одна родственница экс-главы Верховного суда Адыгеи
В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина
В российском поселке детям на дорогах нарисовали ведущую к «пропасти» зебру
Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут
Двое сыновей бизнесмена получили срок за избиение и похищение подростков
Со вкусом карамельки: рецепт вяленых помидоров — нужен мед и розмарин
В США разгорелся скандал из-за охраны резиденций главы Пентагона
Эксперт раскрыл, как американцы воспримут депортацию украинских беженцев
«Это два разных чуда»: эксперт назвал трагедией ситуацию с Наговицыной
Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения
Шесть украинских военнослужащих пополнили список террористов
Семья Тиммы обратится к заму Бастрыкина для возбуждения дела на Седокову
Известный российский блогер объявлен в федеральный розыск
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!
Общество

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.