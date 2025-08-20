Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения Юлия Высоцкая трогательно поздравила Кончаловского с днем рождения

Телеведущая Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего супруга Андрея Кончаловского с 88-м днем рождения в своем Telegram-канале. Она опубликовала видео, в котором поделилась теплыми словами в адрес мужа. Актриса и режиссер поженились 27 лет назад.

Сегодня такой хороший день! Родился мой муж. Он не хочет общения в соцсетях. Но я все равно хочу поделиться нашим настроением. Да здравствует мой Кончаловский! — сказала Высоцкая.

До этого Высоцкая опубликовала в соцсети снимки романтического свидания с супругом в Париже. На кадрах видно, как пара сначала расположилась на летней веранде знаменитого парижского кафе Carette, а затем перешла в другое заведение.

Ранее сообщалось, что выручка юридических лиц, в которых Высоцкая принимает участие, по итогам 2024 года составила 139 млрд рублей, прибыль за этот же период превысила 5 млрд рублей. По оценке юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, основной объем выручки обеспечивают компании аптечного сегмента.