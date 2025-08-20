Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Великобритании признали победу России над Западом

Колумнист Фази: визит Зеленского в США свидетельствует о проигрыше Запада

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поездка президента Украины Владимира Зеленского и его европейских соратников в США свидетельствует о полном проигрыше Запада перед Россией, заявил колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази. Он напомнил, что перспектива членства в НАТО закрылась для Киева навсегда.

Еще несколько месяцев назад вступление Киева в НАТО рассматривалось как не подлежащее обсуждению условие. Теперь эта перспектива не только окончательно отброшена, но и ведутся дискуссии о потенциальных территориальных уступках со стороны Киева, — заявил Фази.

По словам аналитика, ВСУ не в силе вернуть утраченные позиции и понимают это. Москва движется вперед, и эта реальность делает путь дипломатического урегулирования единственным выходом, добавил колумнист.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив исключил смену президента на Украине до подписания мирного соглашения с Россией. Основная причина — американцы будут опасаться потерять контроль над ситуацией, констатировал эксперт. При этом он не исключил уголовного преследования Зеленского.

