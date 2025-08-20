Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 20:36

ООН призвали расследовать поддержку Украиной террористов в Африке

Полянский: РФ ждет от ООН расследования поддержки Украиной террористов в Африке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва требует международного расследования с участием Организации Объединенных Наций в связи с поддержкой Киевом солдат в Африке, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного председателя РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит РИА Новости, также речь идет об украинских поставках террористам оружия и БПЛА.

Есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая ГУР Минобороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки, — отметил он.

Ранее Полянский рассказал, что Москва и Киев продолжили переговорный процесс, однако некоторые на Западе не хотят, чтобы этот диалог привел к результату. Он пояснил, что сценарий мира не устраивает определенных «партнеров».

Также первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН обратил внимание, что при мирном урегулировании конфликта необходимо учитывать мнение около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после начала боевых действий. По его словам, эти люди стремятся сохранить свою русскоязычную идентичность, веру и защититься от преследований со стороны Киева.

ООН
Африка
Украина
террористы
