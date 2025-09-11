Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:54

Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля

Экономист Разуваев заявил, что покупка золота защитит от девальвации рубля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Покупку золота можно назвать лучшей защитой от девальвации рубля, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, которые передает «Ридус», этот металл будет только дорожать.

Причина падения стоимости рубля — огромный бюджетный дефицит. Еще Виктор Черномырдин гасил бюджетный дефицит девальвацией, когда был премьером [России]. Лучшая защита от девальвации — это золото. На фоне мировой геополитической обстановки золото должно дорожать, — подчеркнул Разуваев.

Ранее сообщалось, что фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года превысил отметку $3,7 тысячи (около 310 тысяч рублей) за тройскую унцию. Цена драгметалла обновила исторический максимум. Одновременно в положительной зоне торговались и фьючерсы на нефть. Ноябрьский контракт Brent на Лондонской ICE вырос на 1,16%, до $67,01 (5613 рублей) за баррель.

