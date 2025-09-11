Празднование Дня города в Москве
«Не ассоциируется с драчуном»: Шаляпин вступился за Смолова

Прохор Шаляпин вступился за Смолова после драки в кафе

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин в интервью «Газете.Ru» высказался в поддержку футболиста Федора Смолова, которому грозит уголовное дело из-за драки в кафе. Артист заявил, что всегда поддерживает коллег и публичных людей, отметив, что Смолов «вообще не ассоциируется с драчуном».

Я всегда поддерживаю всех коллег, публичных людей. Федор Смолов вообще не ассоциируется с драчуном. Любого могут спровоцировать, и меня иногда провоцируют, — сказал Шаляпин.

Певец раскритиковал современную общественную атмосферу из-за участившихся доносов. Шаляпин призвал «остановиться и жить в нормальной среде», наказывая настоящих преступников, а не издеваясь над публичными людьми, поскольку им и так достается.

Ранее было возбуждено уголовное дело против Смолова в связи с инцидентом в одной из московских кофеен. Спортсмену может грозить до пяти лет лишения свободы. Такое решение принято после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, пострадавшего в конфликте, у которого диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

