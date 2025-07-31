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31 июля 2025 в 19:35

«Партия войны»: Россия в ООН вывела Запад на чистую воду

Полянский обвинил Запад в нежелании окончания конфликта на Украине

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Zuma/TASS

Россия и Украина продолжили переговорный процесс, однако некоторые на Западе не хотят, чтобы этот диалог привел к результату, сообщает пресс-служба постоянного представительства России при ООН со ссылкой на первого зампостпреда Дмитрия Полянского. Он сказал, что сценарий мира не устраивает определенных «партнеров».

Продолжение переговорного процесса в Стамбуле <...> подобное развитие событий, когда Россия и Украина возобновили переговорный процесс в Турции, должно воодушевлять всех наших международных партнеров <...>. Однако, несмотря на стамбульские встречи, партия войны на Западе никуда не делась. Партия, которую подобный сценарий никак не устраивает. По-прежнему слышны голоса тех, кто воспринимает дипломатию исключительно как повод для критики России, — сказал Полянский.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин говорил, что Россия выражает готовность к продолжению переговорного процесса с Украиной по урегулированию конфликта. По его словам, в настоящее время говорить о встречах на высшем уровне преждевременно.

До этого военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru сказал, что обсуждение политического урегулирования кризиса станет возможным только после вывода украинских войск с территорий, вошедших в состав России. До этого момента, как считает политолог, стороны могут обсуждать исключительно гуманитарные вопросы.

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