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31 июля 2025 в 07:23

В МИД оценили готовность России и Украины к встречам высокого уровня

Вершинин: говорить о встречах России и Украины на высоком уровне преждевременно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной по вопросам урегулирования конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Однако он признал, что пока преждевременно говорить о встречах делегаций на высоком уровне. По словам Вершинина, которые приводит РИА Новости, они должны быть серьезно подготовлены.

Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно, — сказал дипломат.

Он также обратил внимание на готовность турецкой стороны предоставить площадку для проведения переговоров России и Украины. Москва позитивно воспринимает настрой Анкары, отметил Вершинин.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров выразил мнение, что на всей территории оставшейся части Украины должна быть создана буферная зона. Он подчеркнул, что Москва не должна поддаваться на уговоры из-за рубежа остановить СВО.

МИД РФ
Украина
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Сергей Вершинин
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