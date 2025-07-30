В Совфеде раскрыли, что в итоге должно ждать Украину

В Совфеде раскрыли, что в итоге должно ждать Украину Сенатор Джабаров: вся оставшаяся Украина должна стать буферной территорией

На территории оставшейся части Украины должна быть создана буферная зона, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Москва не должна поддаваться на уговоры из-за рубежа остановить СВО.

По-хорошему, вся оставшаяся Украина должна стать буферной зоной, — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия не может согласиться на наличие у своих границ враждебного государства, вооруженного НАТО. Джабаров отметил, что призывы остановить специальную военную операцию игнорируют интересы безопасности РФ. По его мнению, сохранение текущей ситуации неизбежно приведет к новому витку конфликта в Европе.

Нет, мы не для этого начинали спецоперацию. Цели и задачи, которые стоят перед Россией в рамках СВО, должны быть выполнены, — заключил сенатор.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки завершения переговорного процесса по Украине будут определяться исключительно достижением целей российской спецоперации, а не приказами президента США Дональда Трампа. Так он ответил американскому сенатору Линдси Грэму.