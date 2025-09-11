Гинеколог назвала требующие внимания проблемы с менструальным циклом Гинеколог Ковзель: при нерегулярных менструациях женщине нужно идти к врачу

Задержка менструации более чем на семь дней является поводом для обращения к врачу, заявила в беседе с Lenta.ru акушер-гинеколог Татьяна Ковзель. По ее словам, также женщине следует записаться на прием при нерегулярных менструациях, либо же когда интервалы между ними сильно варьируются.

Кроме того, должны насторожить слишком обильные или скудные выделения, межменструальные кровотечения и болезненные менструации, отметила медик. Она объяснила, что существует несколько основных причин, которые приводят к гормональным сбоям.

Первая причина — это дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы, которая чаще всего связана со стрессом. Вторая — нарушение функции яичников, которое возникает на фоне синдрома поликистозных яичников, раннего климакса, либо же при образовании кист и опухолей, добавила гинеколог.

Важно понимать, что нерегулярный цикл является нормой в течение первого-двух лет после начала менструаций, — резюмировала Ковзель.

Ранее врач Аида Мусаева предупредила, что во время менструации стоит избегать кофеина, алкоголя, соли и жирной пищи, так как они могут усиливать боль и вызывать отеки. Также она посоветовала включить в рацион больше жидкости и продуктов, богатых железом, чтобы облегчить симптомы.