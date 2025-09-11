Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:49

Россиянина задержали за помощь телефонным мошенникам из-за рубежа

МВД: в Калининградской области задержали россиянина за помощь мошенникам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Калининградской области задержали россиянина за помощь мошенникам из-за рубежа, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что через сим-карты на его телефоне было совершено 8 тыс. звонков от аферистов.

Более 8000 звонков от аферистов к гражданам проходило ежедневно через сим-карты в технических устройствах злоумышленника, — говорится в сообщении.

Волк рассказала, что мужчина нашел в интернете объявление о подработке. Он должен был следить за исправностью работы оборудования для обеспечения IP-телефонии. В качестве зарплаты ему предлагали до $800 (более 67 тысяч рублей) в криптовалюте. Оказалось, что ПО, которое использовал мужчина, помогало менять номер телефона звонившего из-за границы мошенника. В результате возбуждены уголовные дела.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали требовать от своих жертв «оцифровки» кадровых данных через поддельный бот портала «Госуслуги». По его словам, в новой мошеннической схеме с фейковых аккаунтов в рабочих чатах предлагают пройти «оцифровку кадровых данных», якобы чтобы неактуальный персонал не отображался в реестрах и не возникали проблемы со стажем.

Россия
Калининградская область
мошенники
задержания
телефоны
