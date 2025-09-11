В ГД раскрыли, какую новую наживку приготовили мошенники для россиян

Злоумышленники начали требовать от своих жертв «оцифровки» кадровых данных через поддельный бот портала «Госуслуги», сообщил депутат Госдумы Антон Немкин в комментарии ТАСС. По его словам, в новой мошеннической схеме с фейковых аккаунтов в рабочих чатах предлагают пройти «оцифровку кадровых данных», якобы чтобы неактуальный персонал не отображался в реестрах и не возникали проблемы со стажем.

В новой схеме, которая сейчас активно распространяется в Сети, злоумышленники с фейковых аккаунтов в рабочих чатах просят пройти «оцифровку кадровых данных». Якобы это необходимо для того, чтобы «неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем». Сотрудникам предлагают зайти в «официальный» бот госуслуг, чтобы получить «ключ оцифровки» и переслать его в рабочую группу или лично инициатору «проверки», — рассказал парламентарий.

Ранее МВД РФ сообщило, что мошенники выдают себя за юристов и пытаются заставить россиян покупать дорогие смартфоны. Схема работает так: сначала жертве звонят и сообщают о якобы переводах денег на Украину с ее аккаунта. Затем другой аферист, представившийся юристом, убеждает приобрести телефон и отправляет человека по определенному адресу, где якобы будут переданы деньги и ценные бумаги.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что мошенники начали активно выдавать себя за сотрудников военкоматов, чтобы выведывать у призывников конфиденциальные данные и похищать деньги под видом оформления отсрочки. По его словам, аферисты предлагают записываться через портал «Госуслуги», обещая избежать очередей, и просят сообщить код из СМС-сообщения.