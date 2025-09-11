Празднование Дня города в Москве
Сырский заявил о росте глубины ударов российских БПЛА

Глубина ударов российских беспилотников возросла, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, опубликовав соответствующую публикацию в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, ситуация требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы.

Противник наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Это требует усиления наших подразделений радиоэлектронной борьбы, — написал Сырский.

Ранее Сырский заявил, что российская армия превосходит украинские войска в три-шесть раз по численности и вооружению, особенно на ключевых направлениях — Красноармейском, Добропольском, Новопавловском и Краснолиманском. Главнокомандующий отметил, что август стал месяцем тяжелых испытаний для ВСУ, и объявил о завершении перехода украинской армии на корпусную структуру управления.

Позднее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что слова Сырского о превосходстве российской армии являются попыткой оправдать неудачи ВСУ. По словам политика, российские военные объективно сильнее как технически, так и в плане мастерства рядового и офицерского состава — это подтверждается ситуацией на линии соприкосновения.

