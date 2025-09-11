Россиянам рассказали, как правильно хранить чайные пакетики Профессор Мойсеяк: чайные пакетики нужно хранить при температуре до 18 градусов

Неправильное хранение чайных пакетиков может привести к потере вкусовых качеств и микробиологической порче продукта, рассказала профессор Университета Росбиотех Марина Мойсеяк в беседе Lenta.ru. По ее словам, ключевое значение имеет соблюдение температурного режима от 0 до 18 градусов.

Чайные пакетики хорошо хранятся при температуре от 0 до 18 градусов на полках, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от варочной поверхности, микроволновой печи, электрического чайника или обогревателя, — поделилась Мойсеяк.

Она добавила, что также не рекомендуется хранение в холодильнике из-за образования конденсата при перепадах температур, что вызывает микробиологическую порчу продукта. Технолог советует использовать для хранения стеклянные, керамические или фарфоровые емкости с плотными крышками.

Также чайные листья необходимо защищать от света, который разрушает эфирные масла, и изолировать от специй и пряностей из-за способности впитывать посторонние запахи. Жестяные банки могут придать чаю металлический привкус при длительном хранении.

Ранее эксперт Мария Золотарева предупредила, что мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Наиболее эффективными способами обеззараживания мяса, по ее словам, являются варка и жарка.