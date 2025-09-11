Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:34

В России поймали причастных к мошенничеству в мессенджере MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в пособничестве телефонным аферистам, действовавшим через мессенджер MAX, сообщили в ЦОС ведомства. Фигуранты обвиняются в мошенничестве в отношении граждан из Курска и Московской области, передает РЕН ТВ.

Задержания прошли в Москве и Курске. Один из задержанных признал, что предоставлял свою банковскую карту для приема и дальнейшего перевода похищенных средств, а второй сознался в работе курьером и доставке наличных денег злоумышленникам.

Оба фигуранта были арестованы судом, в отношении них возбуждены уголовные дела. Ими оказались житель Новосибирска и уроженец города Шахты Ростовской области.

По данным ФСБ, преступлениям способствовала практика продажи или передачи собственных аккаунтов в мессенджере MAX третьим лицам. Также злоумышленники активно использовали для регистрации аккаунтов так называемые сим-боксы.

Как заявили в ведомстве, с апреля текущего года зафиксировано уже 162 эпизода использования этого мессенджера для мошеннических схем. Для сравнения, через Telegram и WhatsApp только за август было совершено 2786 и 1496 преступлений соответственно.

Ранее сообщалось, что похитившие 50 млн рублей со счетов граждан через онлайн-банкинг участники преступного сообщества осуждены на сроки до 14 лет лишения свободы. В состав банды входили сотрудники операторов связи и финансовых учреждений, действовавшие в разных регионах России.

Россия
ФСБ
мошенники
мессенджеры
