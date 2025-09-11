В Москве осудили участников хищений у россиян через онлайн-банкинг Участники похитившей 50 млн рублей через онлайн-банкинг банды получили до 14 лет

Похитившие 50 млн рублей со счетов граждан через онлайн-банкинг участники преступного сообщества осуждены на сроки до 14 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. В состав банды входили сотрудники операторов связи и финансовых учреждений, действовавшие в разных регионах России.

Приговором Бутырского суда Москвы подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 14 лет и штрафов от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, — отметили в ФСБ.

Установлено, что злоумышленники получали актуальную информацию о смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Схема позволила осужденным получить доступ к мобильным приложениям почивших клиентов и вывести более 50 млн рублей на подконтрольные счета.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества, направленной на кражу денег с банковских счетов россиян. Злоумышленники убеждают людей установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу под видом приложений для ускорения записи к врачам.

До этого в Подмосковье 62-летнюю женщину обманули мошенники, представившиеся сотрудниками «Почты России». Ей сообщили об «ошибочной посылке», а затем подключили якобы «сотрудника Росфинмониторинга», который убедил пенсионерку собрать деньги для «блокировки доверенности». Под предлогом проверки она передала курьеру около 2 млн рублей.