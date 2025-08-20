Гонщик-педофил и ребенок без руки: дикие ЧП за день

В Москве поймали растлевавшего девочек в интернете финансиста, в Новокузнецке дворник получил 70 тысяч рублей за прилет колеса автобуса ему в спину, в Екатеринбурге мальчику оторвало руку на эскалаторе в торговом центре — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Гонщик-финансист растлевал девочек в интернете

В Москве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в том, что через фейковую страницу в соцсетях под ником Даниил Хороший он уговаривал школьниц отправлять интимные фото и обсуждал с ними свои фантазии. При обыске у него нашли планшет, телефоны и флешки.

«Установлено, что в декабре 2019 года фигурант создал страницу в социальной сети. Под вымышленным именем он познакомился и вел переписку с двумя несовершеннолетними, а также убедил их отправить ему фотографии интимного характера. <…> Оперативники задержали подозреваемого в его квартире на улице Грина. При обыске были изъяты планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители», — рассказали в полиции.

Подозреваемый воспитывает двоих сыновей и давно состоит в браке с супругой, которую сильно любит. Мужчина увлекается гоночным спортом, неоднократно выигрывал автокроссы. Работал он в банке — возглавлял отдел коммерческих рисков.

Своим собеседницам мужчина мог платить до 700 рублей за интимные снимки, если они ему нравились. Свой аккаунт растлитель привязал к номеру, зарегистрированному на Филиппинах.

Дворнику заплатили за наезд колеса

Мужчине из Новокузнецка выплатят 70 тысяч рублей за травму от отлетевшего колеса автобуса, сообщили в прокуратуре Кемеровской области. После падения дворник стал временно нетрудоспособным.

ДТП произошло в марте. Пострадавший подметал территорию у здания, когда у автобуса неожиданно слетело колесо и врезалось в него. Удар оказался настолько сильным, что мужчина упал на землю. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Долгое время дворник не мог работать и ухаживать за больным отцом.

Водителя привлекли к ответственности за управление неисправным транспортом, однако прокуратура посчитала это наказание недостаточным и подала иск к перевозчику. Суд обязал компанию выплатить пострадавшему 70 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Мальчик потерял руку в торговом центре

В Екатеринбурге двухлетний мальчик остался без руки после попадания в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл». Кисть оказалась зажата между ступенями и перилами, ее оторвало. Мать подбежала и выдернула оттуда сына. Первой к ним бросилась сотрудница ларька с лотереями — помогла перебинтовать руку.

Позже ребенка забрали в больницу. Его ввели в искусственную кому. Сохранить руку мальчику не удалось из-за сильного повреждения.

«Мама ребенка истошно закричала. Сбежались зеваки. Я была со своим ребенком в магазине обуви напротив, женщины сказали нам не выходить, так как там страшно смотреть. Потом мы прошли мимо, к сожалению, ребенку правда оторвало руку», — рассказала очевидица.

Мужчина, который накладывал малышу жгут, сообщил изданию, что ребенок потерял руку почти по локоть. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка.

