20 августа 2025 в 16:54

Политолог оценил шансы отправки Европой своих войск на Украину

Политолог Фельдман заявил, что Европа не отправит своих военных на Украину

Фото: NATO

Европейские страны из «коалиции желающих» не отправят свои войска на Украину до окончания боевых действий, заявил RT политолог Павел Фельдман. При этом вооруженный этап конфликта продолжится до тех пор, пока страны НАТО не откажутся от планов разместить контингенты на территории Украины, отметил эксперт.

Это замкнутый круг. Москва проводит специальную военную операцию, чтобы не допустить милитаризации и оккупации соседнего государства Североатлантическим альянсом. Наивно думать, что Россия согласится на мир, предполагающий создание прямой угрозы для ее национальной безопасности, — подчеркнул Фельдман.

Он несерьезно воспринял информацию о том, что якобы десять стран Европы поучаствуют в отправке военных на Украину. Политолог также добавил, что «коалиция желающих» в любом случае будет вынуждена пересмотреть подход к предоставлению гарантий безопасности для Украины.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна готова отправить на Украину роту солдат. Республика может сделать это в рамках инициативы «коалиции желающих».

