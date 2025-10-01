Больная кошка заразила более 10 человек под Магаданом

В Магаданской области зафиксирована вспышка заболевания, связанная с контактом с больным животным. Более десяти человек заразились после общения с кошкой в Хасынском районе, сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько.

Сначала животное погладили дети, а затем инфекция передалась взрослым. Часть заболевших были госпитализированы в круглосуточный стационар. Пострадавшие в настоящее время проходят лечение у врачей-дерматологов.

Министр призвал чаще мыть руки и напоминать об этом детям. Для борьбы с энтеровирусной инфекцией в пораженные районы уже доставлены специальные препараты, которые распределяются среди населения бесплатно. Местные власти контролируют развитие ситуации.

Одновременно в области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, из-за чего пришлось закрыть 16 классов в пяти школах и восемь групп в пяти детских садах. Также зарегистрированы случаи энтеровирусной инфекции в поселках Омсукчан и Мяунджа.

Ранее в Балаклаве объявили карантин из-за кота с вирусом бешенства. Домашнее животное с подозрительными симптомами привезли в ветклинику его хозяева. Врачи поставили предварительный диагноз «бешенство» и перенаправили животное в госклинику на изоляцию.