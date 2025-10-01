Фаза Луны сегодня, 1 октября: кому брать быка за рога? Что ждет влюбленных?

В 16:37 по московскому времени Луна сегодня перейдет в 11-е сутки лунного цикла. Закончатся они завтра вечером.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сегодня Луна переходит под управление непредсказуемого Водолея. Вторая четверть растущей фазы близится к концу — уже 6 октября нас ждет очередное осеннее полнолуние.

Общие рекомендации на день

Очень сложный, но результативный день. Сегодня можно не только решить легкие задачи, но и разрешить давние проблемы, которые никак не поддавались прежде. Это приведет к большим затратам энергетических ресурсов, однако текущий день лунного цикла благоприятен как раз для таких дел.

Здоровье в 11-й лунный день

Не стоит упорствовать в лечении и спорте. Показаны легкие тренировки, а медицинские манипуляции и вовсе лучше свести к самым необходимым. При посещении салона красоты предпочтение стоит отдать поддерживающим процедурам.

Бизнес и финансы на растущей Луне

Сегодня можно совершать решительные действия, направленные на достижение целей. Крупные финансовые операции лучше отложить, как и начало новых проектов, особенно в незнакомой сфере. Хорошо пойдут поездки, командировки, выездные мероприятия.

Брак и семья

Хороший день для свадьбы. Также сегодня отличное время для тех, кто уже давно живет в браке, чтобы показать партнеру свою любовь.

Природа

Рыбалка не заладится — клевать будет одна мелочь. Садоводам не стоит сегодня планировать работы на дачном участке. Владельцы домашних животных могут уделить время интересному досугу своих подопечных.

