01 октября 2025 в 00:45

Фаза Луны сегодня, 1 октября: кому брать быка за рога? Что ждет влюбленных?

Фаза Луны сегодня, 1 октября: кому брать быка за рога? Что ждет влюбленных? Фаза Луны сегодня, 1 октября: кому брать быка за рога? Что ждет влюбленных? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 16:37 по московскому времени Луна сегодня перейдет в 11-е сутки лунного цикла. Закончатся они завтра вечером.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сегодня Луна переходит под управление непредсказуемого Водолея. Вторая четверть растущей фазы близится к концу — уже 6 октября нас ждет очередное осеннее полнолуние.

Общие рекомендации на день

Очень сложный, но результативный день. Сегодня можно не только решить легкие задачи, но и разрешить давние проблемы, которые никак не поддавались прежде. Это приведет к большим затратам энергетических ресурсов, однако текущий день лунного цикла благоприятен как раз для таких дел.

Здоровье в 11-й лунный день

Не стоит упорствовать в лечении и спорте. Показаны легкие тренировки, а медицинские манипуляции и вовсе лучше свести к самым необходимым. При посещении салона красоты предпочтение стоит отдать поддерживающим процедурам.

Бизнес и финансы на растущей Луне

Сегодня можно совершать решительные действия, направленные на достижение целей. Крупные финансовые операции лучше отложить, как и начало новых проектов, особенно в незнакомой сфере. Хорошо пойдут поездки, командировки, выездные мероприятия.

Брак и семья

Хороший день для свадьбы. Также сегодня отличное время для тех, кто уже давно живет в браке, чтобы показать партнеру свою любовь.

Природа

Рыбалка не заладится — клевать будет одна мелочь. Садоводам не стоит сегодня планировать работы на дачном участке. Владельцы домашних животных могут уделить время интересному досугу своих подопечных.

Ранее мы поделились точным гороскопом на октябрь 2025 года.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
