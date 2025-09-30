В США узнали о расколе из-за частичного вывода войск из Европы

Многие представители военного руководства США осудили новую редакцию Стратегии национальной обороны, предусматривающую частичный вывод войск из Европы, передает The Washington Post. По данным издания, отсутствие упора на глобальное соперничество с Пекином там сочли «близоруким». В частности, по словам аналитиков, военные оценили новую стратегию как чрезмерно сфокусированную на внутренних угрозах в ущерб глобальным. В числе критиков называется и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Критика со стороны высокопоставленных офицеров, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, прозвучала в тот момент, когда министр обороны Пит Хегсет пересматривает приоритеты Вооруженных сил США, — сказано в материале.

