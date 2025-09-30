Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 07:39

В США узнали о расколе из-за частичного вывода войск из Европы

WP: руководство Пентагона сочло новую стратегию Минобороны США близорукой

Фото: U.S. Army/Spc. Santiago Leppe

Многие представители военного руководства США осудили новую редакцию Стратегии национальной обороны, предусматривающую частичный вывод войск из Европы, передает The Washington Post. По данным издания, отсутствие упора на глобальное соперничество с Пекином там сочли «близоруким». В частности, по словам аналитиков, военные оценили новую стратегию как чрезмерно сфокусированную на внутренних угрозах в ущерб глобальным. В числе критиков называется и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Критика со стороны высокопоставленных офицеров, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, прозвучала в тот момент, когда министр обороны Пит Хегсет пересматривает приоритеты Вооруженных сил США, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Белом доме прошла встреча американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик заявил о поддержке мирного плана американского лидера по сектору Газа. При этом израильский глава предупредил, что в случае саботажа со стороны ХАМАС его страна готова действовать самостоятельно.

критика
Пит Хегсет
Европа
войска
Китай
