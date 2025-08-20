Жителя США осудили за нелегальные поставки оружия в Северную Корею NYP: в США мужчину осудили на восемь лет за поставку оружия в Северную Корею

Федеральный суд в Лос-Анджелесе приговорил 42-летнего Шэнхуа Вэня к восьми годам лишения свободы за организацию нелегальных поставок оружия и боеприпасов в Северную Корею, передает New York Post. В его доме было обнаружено около 50 тысяч патронов, а также спецоборудование — прибор для идентификации химических угроз и устройство для обнаружения радиопередач.

Обвиняемый прибыл в США из Китая в 2012 году по студенческой визе, но после окончания ее срока остался в стране нелегально. До своего приезда в Штаты он встречался с представителями посольства Северной Кореи в Китае. В ходе этих встреч он получил задание закупать товары в интересах северокорейского правительства.

Вэнь признал свою вину по двум пунктам. Его обвинили в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также в деятельности в качестве незаконного агента иностранного государства.

По данным прокуратуры, в 2022 году северокорейские должностные лица поручили Вэню приобрести огнестрельное оружие. В 2023 году он отправил два контейнера с оружием и снаряжением из Лонг-Бича, Калифорния, в Северную Корею через Гонконг. Посредники предоставили ему для этого около $2 млн (160,2 млн рублей).

Вэнь легализовал свою деятельность, приобретя компанию Super Armory и получив федеральную лицензию на торговлю огнестрельным оружием. Документы он оформил на имя партнера из Техаса. Для закупок оружия он просил знакомых действовать от своего имени и переправлял его в Калифорнию. Грузы маскировались под бытовую технику и детали для фотоаппаратов.

