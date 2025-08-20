Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 18:54

Жителя США осудили за нелегальные поставки оружия в Северную Корею

NYP: в США мужчину осудили на восемь лет за поставку оружия в Северную Корею

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральный суд в Лос-Анджелесе приговорил 42-летнего Шэнхуа Вэня к восьми годам лишения свободы за организацию нелегальных поставок оружия и боеприпасов в Северную Корею, передает New York Post. В его доме было обнаружено около 50 тысяч патронов, а также спецоборудование — прибор для идентификации химических угроз и устройство для обнаружения радиопередач.

Обвиняемый прибыл в США из Китая в 2012 году по студенческой визе, но после окончания ее срока остался в стране нелегально. До своего приезда в Штаты он встречался с представителями посольства Северной Кореи в Китае. В ходе этих встреч он получил задание закупать товары в интересах северокорейского правительства.

Вэнь признал свою вину по двум пунктам. Его обвинили в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также в деятельности в качестве незаконного агента иностранного государства.

По данным прокуратуры, в 2022 году северокорейские должностные лица поручили Вэню приобрести огнестрельное оружие. В 2023 году он отправил два контейнера с оружием и снаряжением из Лонг-Бича, Калифорния, в Северную Корею через Гонконг. Посредники предоставили ему для этого около $2 млн (160,2 млн рублей).

Вэнь легализовал свою деятельность, приобретя компанию Super Armory и получив федеральную лицензию на торговлю огнестрельным оружием. Документы он оформил на имя партнера из Техаса. Для закупок оружия он просил знакомых действовать от своего имени и переправлял его в Калифорнию. Грузы маскировались под бытовую технику и детали для фотоаппаратов.

Ранее в Дагестане женщину приговорили к трем годам заключения за попытку продать новорожденного ребенка. Суд предоставил отсрочку исполнения наказания до достижения старшим ребенком осужденной возраста 14 лет.

поставки
США
происшествия
оружие
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев обозначил позицию Россию по войскам НАТО на Украине
ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке
Запад приступил к отстранению Зеленского от власти: что известно, Залужный
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замминистра обороны
Глава Минобороны Польши заявил о падении якобы российского дрона
США расширили санкции против МУС
Российским родителям могут выделить еще один выходной
Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах
Арестована еще одна родственница экс-главы Верховного суда Адыгеи
В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина
В российском поселке детям на дорогах нарисовали ведущую к «пропасти» зебру
Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут
Двое сыновей бизнесмена получили срок за избиение и похищение подростков
Со вкусом карамельки: рецепт вяленых помидоров — нужен мед и розмарин
В США разгорелся скандал из-за охраны резиденций главы Пентагона
Эксперт раскрыл, как американцы воспримут депортацию украинских беженцев
«Это два разных чуда»: эксперт назвал трагедией ситуацию с Наговицыной
Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения
Шесть украинских военнослужащих пополнили список террористов
Семья Тиммы обратится к заму Бастрыкина для возбуждения дела на Седокову
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!
Общество

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.