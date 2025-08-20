Шесть украинских военнослужащих пополнили список террористов В список Росфинмониторинга попали шесть бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинских военных, принимавших участие во вторжении в Курскую область. Всего в перечень попали шесть человек. Соответствующие данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга.

Среди них значатся Разгон Вадим Александрович из города Балты Одесской области Украины, Войцеховский Сергей Владимирович из Кривого Рога Днепропетровской области Украинской ССР, Солодуха Виталий Иванович из города Вулканешты Молдавской ССР. Также в перечень были включены Дмитрий Санкевич, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко.

До этого в Рязанской области задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта. По ходатайству следствия он арестован. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что спецслужбы Франции, Польши и Великобритании могли быть причастны к подготовке украинской диверсионно-разведывательной группы, уничтоженной в Брянской области. Он подчеркнул, что британские разведслужбы традиционно занимаются подготовкой морских диверсантов.