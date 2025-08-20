Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 12:32

Политолог рассказал, для чего НАТО создает группировку на границах с РФ

Политолог Козюлин: НАТО создает единую линию сдерживания на границах с Россией

Планы НАТО по созданию «единой линии сдерживания» на восточных границах обусловлены стремлением усилить военное присутствие на границах с Россией, заявил Lenta.ru научный сотрудник Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. По его словам, задача Альянса —формировать фактически единую группировку из армий стран Восточной Европы, готовую как к оборонительным, так и к наступательным операциям.

Это подтверждается заявлениями западных военных и политиков, — заявил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

