Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине

США намерены возобновить поставки оружия Украине, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность обороняться.

Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться, — анонсировал американский политик.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что пауза в поставках вооружений Украине связана с проверкой. Она добавила, что пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж касается всех стран и регионов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США следует рассматривать как стимул для увеличения объемов европейских военных поставок Киеву. Она призвала страны — члены ЕС активнее использовать военные кредиты и осуществлять закупки вооружений под надзором Еврокомиссии.

До этого появилась информация, что Киев составил секретный список с перечнем оружия, которое хотел бы получить от Германии в качестве военной помощи. Речь идет о вооружении стоимостью в миллиарды евро. При этом с приходом Фридриха Мерца на должность канцлера Германии Берлин перестал публиковать информацию о поставках оружия Киеву.