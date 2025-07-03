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03 июля 2025 в 15:52

Фон дер Ляйен раскрыла значение для ЕС заморозки военной помощи США Киеву

Фон дер Ляйен: заморозка военной помощи США Киеву является сигналом для Европы

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз считает прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой передает ТАСС. Глава ЕК выступила на пресс-конференции в датском Орхусе, куда она приехала в связи с началом председательства Дании в Совете ЕС. Фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза брать военные кредиты и закупать вооружения под контролем Еврокомиссии.

Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок, — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам премьера Дании Метте Фредериксен, если Пентагон действительно решит прекратить военную помощь Украине, это станет серьезной неудачей для Киева, Европы, а также Североатлантического альянса. Политик призвала Евросоюз в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины, а также ускорить процесс милитаризации ЕС.

Как заявил ранее политолог Евгений Михайлов, России невыгодна отставка фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии. По его мнению, в ЕС нет сильных лидеров, способных действовать в национальных интересах своих стран, а глобалисты продвигают лишь удобных для себя управленцев.

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