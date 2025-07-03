Евросоюз считает прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой передает ТАСС. Глава ЕК выступила на пресс-конференции в датском Орхусе, куда она приехала в связи с началом председательства Дании в Совете ЕС. Фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза брать военные кредиты и закупать вооружения под контролем Еврокомиссии.

Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок, — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам премьера Дании Метте Фредериксен, если Пентагон действительно решит прекратить военную помощь Украине, это станет серьезной неудачей для Киева, Европы, а также Североатлантического альянса. Политик призвала Евросоюз в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины, а также ускорить процесс милитаризации ЕС.

Как заявил ранее политолог Евгений Михайлов, России невыгодна отставка фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии. По его мнению, в ЕС нет сильных лидеров, способных действовать в национальных интересах своих стран, а глобалисты продвигают лишь удобных для себя управленцев.