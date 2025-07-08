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08 июля 2025 в 02:58

Названа причина остановки поставок оружия от США Украине

Белый дом: пауза в поставках оружия Украине связана с проверкой

Военные поставки на Украину Военные поставки на Украину Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пауза в поставках вооружений Украине связана с проверкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она добавила, что пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж касается всех стран и регионов.

Так что речь идет о паузе с целью пересмотра, чтобы гарантировать, что все передаваемое Пентагоном отвечает всем интересам наших вооруженных сил, наших военных, — рассказала она.

Ранее появилась информация, что Киев составил секретный список с перечнем оружия, которое хотел бы получить от Германии в качестве военной помощи. Речь идет о вооружении стоимостью в миллиарды евро. При этом с приходом Фридриха Мерца на должность канцлера Германии Берлин перестал публиковать информацию о поставках оружия Киеву.

Также стало известно, что размер помощи Соединенных Штатов Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей). По данным Кильского института мировой экономики в ФРГ, военная поддержка составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США следует рассматривать как стимул для увеличения объемов европейских военных поставок Киеву. Она призвала страны — члены ЕС активнее использовать военные кредиты и осуществлять закупки вооружений под надзором Еврокомиссии.

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