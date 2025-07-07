Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 08:14

Раскрыт размер помощи США Украине

Кильский институт: США предоставили Украине помощь на $123,3 млрд

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Размер помощи США Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в ФРГ. Военная помощь составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).

На финансовую помощь пришлось $50,1 млрд (3,9 трлн рублей), на гуманитарную — $3,7 млрд (219 млрд рублей). С мая по начало июля США помощи Украине не предоставляли.

Ранее стало известно, что именно американский министр обороны Пит Хегсет принял решение о временной остановке поставок военной помощи Украине без согласования с другими ведомствами. Данное распоряжение вызвало недоумение у представителей Госдепартамента, конгрессменов, украинских официальных лиц и европейских партнеров.

Обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео считает, что решение США по остановке помощи Украине связано с политическими мотивами. Он обратил внимание на то, что Киеву не отправят около 30 ракет Patriot PAC-3, хотя в 2024 году в Соединенных Штатах собрали 500 таких снарядов. Журналист отметил, что помощи стран Европы может быть недостаточно для ВСУ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США следует рассматривать как стимул для увеличения объемов европейских военных поставок Киеву. Она призвала страны — члены ЕС активнее использовать военные кредиты и осуществлять закупки вооружений под надзором Еврокомиссии.

Украина
США
военная помощь
гуманитарная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео с места гибели экс-главы Минтранса Старовойта
Педофил более полугода растлевал дочь коллеги
Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля
Защита Смирнова не ответила на вопрос о его показаниях на Старовойта
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и «заказала» его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.