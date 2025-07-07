Раскрыт размер помощи США Украине

Размер помощи США Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики в ФРГ. Военная помощь составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).

На финансовую помощь пришлось $50,1 млрд (3,9 трлн рублей), на гуманитарную — $3,7 млрд (219 млрд рублей). С мая по начало июля США помощи Украине не предоставляли.

Ранее стало известно, что именно американский министр обороны Пит Хегсет принял решение о временной остановке поставок военной помощи Украине без согласования с другими ведомствами. Данное распоряжение вызвало недоумение у представителей Госдепартамента, конгрессменов, украинских официальных лиц и европейских партнеров.

Обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео считает, что решение США по остановке помощи Украине связано с политическими мотивами. Он обратил внимание на то, что Киеву не отправят около 30 ракет Patriot PAC-3, хотя в 2024 году в Соединенных Штатах собрали 500 таких снарядов. Журналист отметил, что помощи стран Европы может быть недостаточно для ВСУ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия США следует рассматривать как стимул для увеличения объемов европейских военных поставок Киеву. Она призвала страны — члены ЕС активнее использовать военные кредиты и осуществлять закупки вооружений под надзором Еврокомиссии.