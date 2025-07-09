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09 июля 2025 в 09:01

Марочко раскрыл военную обстановку в Харьковской области

Марочко: российские войска вытесняют ВСУ с окраин Купянска Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ проводят активные накаты для вытеснения украинских войск с их позиций на окраинах Купянска Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, российские военные превращают окраины города в серую зону. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВС РФ выдавили часть украинских боевиков с занимаемых рубежей. Большая часть Московки, которая, по сути, является окраиной Купянска, перешла в так называемую серую зону. Межпозиционное пространство в данном районе составляет до 1,5 км, — написал он.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска за последние дни сумели прижать украинских военных к реке Оскол в Харьковской области. По его словам, в настоящее время противник контролирует не более полукилометра прибрежной зоны.

До этого военный эксперт информировал, что ВСУ активизировали действия на Купянском направлении. Он отметил, что украинские военные предприняли попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Двуречной, но понесли потери. По его словам, ВСУ стремятся помешать российским бойцам занять Купянск.

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