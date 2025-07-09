Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше

Источники сообщили, что десятки элитных бойцов ВСУ были ликвидированы в рамках новых ударов по военным объектам на Украине, в России дали отпор решению президента США Дональда Трампа поставлять оружие Киеву, в Москве прошли жесткие рейды по нелегальным мигрантам — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Элитные бойцы ВСУ разлетелись от одного удара

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что 8 июля ВС РФ атаковали здание военкомата в Харькове, где сейчас развернут территориальный центр комплектования. По его словам, несмотря на раннее время, там в немалом количестве находился сержантский и младший офицерский состав.

Вместе с тем продолжились удары по Чугуеву, поскольку город выступает базой оперативного руководства ВСУ на северо-западном участке фронта, утверждает Алехин. Один из прилетов пришелся по пункту временной дислокации 154-й бригады, в результате чего десятки элитных бойцов ВСУ были ликвидированы.

«Минимум 40 бойцов погибли в ходе удара. Также уничтожены пункт управления БПЛА, склады с материальным имуществом», — уточнил Алехин.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночные часы было зафиксировано не менее 20 ударов по территории Украины. Основными средствами поражения стали высокоточные ракеты и ударные БПЛА. Шесть прилетов зафиксировано по целям в Сумской области, три — в Харьковской, четыре — в Николаевской, два — в Черниговской, по одному — в Полтавской и Житомирской, уточнил он.

«Ночная ударная волна демонстрирует возобновление комплексной работы по северо-восточному и южному направлениям. Особенно стоит отметить плотность ударов по Сумской области — это не только территориально близкий к РФ регион, но и важный узел логистики и размещения ПВО и РЭБ. Систематическая проработка Шостки и Сум указывает на высокую эффективность разведки и наличие приоритетных целей в этих точках», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам подпольщика, Харьковская область остается под постоянным контролем: удары по Харьковскому и Богодуховскому районам подтверждают сохранение давления по фронтовой зоне и пригородам.

«Николаев и Очаков — традиционные цели в контексте борьбы за контроль над морской логистикой и возможностями ВСУ в акватории Черного моря. Удары БПЛА здесь, скорее всего, носили и отвлекающий, и разведывательный характер. Есть несколько ударов по дислокации иностранных наемников», — отметил Лебедев.

Удары по Черниговской, Полтавской и Житомирской областям демонстрируют широту охвата: даже глубокий тыл не может чувствовать себя в безопасности, резюмировал координатор николаевского подполья.

До этого стало известно, что Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. Он добавил, что этого «никогда не должно было случиться». Президент США также отметил, что не смог достичь прогресса во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Аналитики пришли к выводу, что Трамп рассчитывал на другой результат от беседы с Путиным, а итог переговоров поставил главу Белого дома в затруднительное положение. На фоне результативных ударов по Украине 8 июля пользователи Сети выразили мнение, что министр обороны РФ Андрей Белоусов показал Трампу, «кто в доме хозяин».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Медведев осадил Трампа за решение поставлять оружие Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил никак не реагировать на решение Трампа возобновить поставки оружия на Украину. В своем Telegram-канале он отметил, что американский лидер в очередной раз выбрал тактику «политических качелей».

Медведев напомнил, что Трамп противоречиво отзывался о переговорах с Россией и поставках оружия Киеву. Глава Белого дома то отказывался, то снова соглашался с точкой зрения Москвы. Зампредседателя Совбеза нашел способ, как отреагировать на заявления президента США.

«Никак», — выразился одним словом Медведев.

Он отметил, что России стоит продолжить добиваться целей специальной военной операции на Украине.

Ранее Трамп заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал он.

Отмечается, что американский лидер сделал это заявление в связи с недовольством действиями президента России в контексте украинского кризиса. Трамп подчеркнул, что окончательное решение по новым американским санкциям против РФ будет принимать лично он. Политик также упомянул, что столкнулся с трудностями в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, эта задача оказалась куда более сложной, чем он ожидал.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что противоречивые слова Трампа о сюрпризе для России могут быть частью его стратегии. Эксперт считает, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Под этим сюрпризом Трампа может быть все что угодно: от санкций до каких-либо заявлений или враждебных действий в отношении России и ее союзников. Это может быть просто неприятное заявление, которое не будет реализовано в политическом спектре. Мы можем гадать и обсуждать: набор возможных инструментов колоссален. В этом весь Трамп: чем больше заявлений и непоследовательных шагов, тем труднее предсказать его поведение. Он может думать сегодня в одной манере, завтра — иначе, послезавтра — совершенно по-другому. Это тоже тактика ведения переговоров и политики», — сказал Блохин.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в свою очередь подчеркнул, что запугивать Россию «сюрпризами» не стоит. В то же время он признал, что недовольство Трампа затягиванием украинского конфликта вполне понятно.

«Мы ничего не боимся, и нас ничем не запугаешь. И угрожать нам не нужно. Конечно, Трамп недоволен результатами по урегулированию украинского конфликта. Выяснилось, что завершить его нельзя ни за один день, ни за месяц. Вряд ли Трамп представлял, что встретит такое противодействие со стороны партнеров по НАТО», — заявил парламентарий.

Чепа напомнил, что в ближайшее время в США состоятся промежуточные выборы, которые имеют большое значение для президента. По его мнению, Трампу необходимо добиться как можно большего количества дипломатических успехов.

Жизнь мигрантов в России превращается в ад?

Инсайдеры сообщают, что в Москве в последние несколько дней прошли жесткие рейды по нелегальным мигрантам — сотрудники Следственного комитета России и полиция нагрянули в хостелы и молельные дома. Отмечается, что инициатором рейдов стал СК. При участии правоохранителей были задержаны несколько сотен мигрантов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Обследованы хостелы и молельные дома. Установлены более 500 иностранных граждан, которые доставлены в правоохранительные органы», — рассказали в столичном управлении СК.

За нарушение миграционного законодательства выдворены и привлечены к административной ответственности более 30 иностранцев. Также правоохранители обнаружили человека, объявленного в федеральный розыск.

Ранее Telegram-канал INSIDER-T предупреждал, что силовики в ближайшее время «пройдутся» по мечетям, молельным домам, а также MMA-клубам в регионах СКФО и в Центральной России. Тогда инсайдеры связали это с риском радикализации мусульманской молодежи на фоне обострения ирано-израильского конфликта. Однако усиление контроля над этими заведениями означает, что дополнительным проверкам подвергнут и мигрантов, считают эксперты.

«Мы должны, мне кажется, честно сказать сами себе: а чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну? Это, может быть, экономическая политика, когда нам говорят, что мы не можем обойтись без мигрантов. Это, может быть, какие-то политические соображения, о которых мы не догадываемся, но они существуют. Самое главное — начать говорить правду, что мы хотим получить в результате», — подчеркнул глава СК РФ Александр Бастрыкин.

На Петербургском международном юридическом форуме в мае он отметил, что лично поставил перед следователями задачу участвовать в рейдах, чтобы выявлять тех, кто принял российское гражданство, но не встал на воинский учет.

«Бастрыкин дает жару», — прокомментировали действия председателя СК пользователи Сети.

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