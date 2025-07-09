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09 июля 2025 в 16:42

«Мы ничего не боимся»: в Госдуме отреагировали на слова Трампа о сюрпризе

Депутат Чепа призвал Трампа не угрожать России сюрпризами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запугивать Россию «сюрпризами» не стоит, заявил в разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Таким образом он оценил угрозы главы Белого дома Дональда Трампа в адрес России, однако признав, что недовольство Трампа затягиванием украинского конфликта понятно.

Мы ничего не боимся, и нас ничем не запугаешь. И угрожать нам не нужно. Конечно, Трамп недоволен результатами по урегулированию украинского конфликта. Выяснилось, что завершить его нельзя ни за один день, ни за месяц. Вряд ли Трамп представлял, что встретит такое противодействие со стороны партнеров по НАТО, — заявил он.

Депутат напомнил, что в ближайшее время в США состоятся промежуточные выборы, которые имеют большое значение для президента. По его мнению, Трампу необходимо добиться как можно большего количества дипломатических успехов.

Он отметил, что если бы Трамп предложил сначала провести выборы на Украине, а затем заняться урегулированием, это было бы одно дело. Однако, по его словам, действующий президент Украины Владимир Зеленский сам по себе является серьезным препятствием для мирного соглашения, поскольку для него это означает конец.

Ранее журналисты CNN опубликовали запись 2024 года, на которой Трамп во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании рассказал об озвученных угрозах разбомбить Москву и Пекин «к чертям». Из нее следует, что республиканец угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.

Дональд Трамп
Алексей Чепа
Владимир Путин
США
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