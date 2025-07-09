«Кинжалы» и «Герани» устроили ад на Украине: новости СВО на вечер 9 июля

«Кинжалы» и «Герани» устроили ад на Украине: новости СВО на вечер 9 июля

Вооруженные силы России нанесли удар по военному объекту в Луцке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, по городу были выпущены три «Кинжала», а также 11 дронов-камикадзе «Герань-2».

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Согласно сведениям военкоров, ракеты пролетели над Киевом, а затем ударили по Луцку, где прозвучал взрыв. Несколько «Кинжалов» проследовали через Черкасскую область в сторону Полтавской и через Винницкую область в направлении Житомира. Также военкоры заявили о пролете ракет через Кременчугское водохранилище.

Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 9 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Одна из самых массированных атак с начала спецоперации

Вооруженные силы России в ночь на 9 июля провели одну из самых массированных атак на Украину с начала военной операции, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По его данным, удары наносились с применением БПЛА и гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Основные удары пришлись по объектам в Волынской и Житомирской областях, пишет источник. По его данным, в первом городе зафиксированы попадания по предприятию и гаражному кооперативу, которые привели к масштабному пожару.

Также в результате прилетов загорелись склады в Киевской области. Кроме того, удары пришлись по Днепропетровской, Тернопольской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областям.

Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Позднее в пресс-службе военного ведомства сообщили, что военнослужащие ВС России в ночь на 9 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. Там отметили, что в атаке были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Кроме того, бойцы ВС РФ поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах. Российские силы ПВО в свою очередь сбили девять управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 226 украинских БПЛА самолетного типа, резюмировали в Минобороны.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В зоне СВО появился антидроновый грузовик-кабриолет

Telegram-канал «Уголок Ситха» сообщил, что российские военные в зоне СВО собрали антидроновую версию грузовика ЗИЛ-131. Машина отличается решетчатым экраном на месте крыши.

Грузовик могут использовать для перевозки грузов вблизи линии боевого соприкосновения. Машина получила улучшающий обзор решетчатый «мангал». На крыше кабины крепится комплекс радиоэлектронной борьбы, который призван нейтрализовать подлетающие беспилотники. Судя по отсутствующей крыше и одного ведущего моста, машину собрали на базе поврежденного ЗИЛа.

Провальная попытка украинских военных попасть в Курскую область

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области, сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, российские войска успешно ее пресекли.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отмечает источник, группа ВСУ выдвинулась из населенного пункта Рыжевка в Сумской области в направлении села Теткино. По данным канала, это не первая попытка прорыва за последние дни. Ранее, 8 июля, украинские штурмовики безуспешно пытались атаковать поселок Новый Путь, где также были остановлены огнем российских подразделений.

В Минобороны РФ эту информацию также не комментировали.

ВС РФ взяли в плен командира ВСУ и ликвидировали его подчиненных

В зоне СВО два бойца ВС России взяли в плен командира ВСУ, сообщил канал RT. Кроме того, они захватили оружие и ликвидировали его подчиненных.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

RT пишет, что российский военнослужащий ранил украинского командира в ногу, после чего его товарищ по службе захватил командира в плен. По его утверждению, плененный оказался пулеметчиком, который использовал натовское оружие в боевых действиях.

Российские военные близки к полной зачистке ДНР от ВСУ

Вооруженные силы России взяли под контроль село Толстой, расположенное на западе Донецкой Народной Республики у границ Днепропетровской области, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, задачу выполнили бойцы из группировки войск «Восток».

Село Толстой находится рядом с селами Новоукраинка, Ялта, Запорожье и Поддубное. По данным министерства, в этих населенных пунктах украинских солдат уже не осталось.

Генерал раскрыл, как удар более 700 дронов по Украине изменит ход СВО

Вооруженные силы России будут наносить все более массированные удары беспилотниками по военным объектам на Украине после запуска свыше 700 БПЛА, заявил Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, это стало возможно благодаря развитию отечественной промышленности.

Он добавил, что теперь у России не будет проблем с уничтожением целей ВСУ как на линии фронта, так и в глубоком тылу. По словам генерала, речь идет об ущербе оборонному потенциалу Украины и ВПК.

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