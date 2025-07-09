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09 июля 2025 в 15:10

Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО

«РВ»: ночная атака РФ на Украину стала одной из самых мощных с начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России в ночь на 9 июля провели одну из самых массированных атак на Украину с начала военной операции, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По его данным, удары наносились с применением БПЛА и гиперзвуковых ракет «Кинжал». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Основные удары пришлись по Луцку (Волынская область) и Житомиру (Житомирская область), пишет источник. По его данным, в первом городе зафиксированы попадания по предприятию и гаражному кооперативу, которые привели к масштабному пожару.

Также в результате прилетов загорелись склады в Киевской области. Кроме того, удары пришлись по Днепропетровской, Тернопольской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областям. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России в ночь на 9 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов на Украине. По информации ведомства, в атаке были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

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