БПЛА упал на коляску, мальчик закрыл телом мать: как ВСУ атакуют РФ 9 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Почти 90 БПЛА были сбиты над территорией страны, два дрона пытались атаковать Москву. Пятилетний мальчик из Курской области пострадал, закрыв своим телом мать при ударе противника. Под Саратовом силовики ликвидировали мужчину, готовившего теракт в РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ПВО уничтожила над РФ почти 90 украинских дронов

В ночь на 9 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на девять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 86 дронов. По данным ведомства, больше всего беспилотников — 23 — было уничтожено над Курской областью.

Система ПВО также ликвидировала 16 воздушных целей над Брянской, 15 — над Тульской и по 12 — над Белгородской и Орловской областями. Еще четыре беспилотных аппарата были уничтожены над Подмосковьем, два — над Смоленской, по одному — над Воронежской и Рязанской областями.

Два из четырех БПЛА, сбитых над столичным регионом, направлялись в сторону Москвы, сообщили в Минобороны. Они должны были атаковать город около трех часов ночи. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на местах падения обломков работают специалисты.

Пятилетний мальчик закрыл собой мать при ударе ВСУ по Курску

Накануне вечером украинские войска атаковали пляж «Городской» в Курске, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате три человека погибли на месте, еще семеро, в том числе пятилетний мальчик, получили ранения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв», — сказал Хинштейн.

Один из дронов, атаковавших пляж, упал на детскую коляску. Поблизости были обнаружены поражающие элементы в виде шариков — их направят на экспертизу.

«По словам очевидцев, 5-летний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжелые ожоги, сейчас он в реанимации», — написал Хинштейн.

Он отметил, что ребенка вместе с матерью перевели на лечение в Москву в НИИ имени Сперанского. Остальные раненые получают медпомощь в больницах региона.

Кроме того, в ночь на 9 июля украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание скорой помощи и предприятие «Агрофирма Рыльская», заявил Хинштейн. В результате налетов пострадали две женщины: у одной — резаная рана груди, у другой — осколочное ранение бедра и ушиб колена.

Министерство обороны России не комментировало сведения об ударах ВСУ по Курской области и их последствиях.

Гладков назвал число пострадавших при атаках ВСУ на Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 118 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены три многоквартирных и 13 частных домов, два коммерческих объекта, надворные постройки, два предприятия, два объекта связи, линии электропередачи, а также 25 легковых автомобилей.

По словам губернатора, в поселке Борисовка FPV-дрон взорвался во дворе многоэтажки, в результате чего пострадал мужчина. Еще два человека — 14-летний мальчик и женщина — получили ранения в результате обстрела города Шебекино.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Под Саратовом ликвидировали мужчину, готовившего теракт на железнодорожном мосту

В Саратовской области силовики ликвидировали гражданина РФ, готовившего террористический акт, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Злоумышленник планировал взорвать железнодорожный мост. Силовики застали его при попытке изъять из тайника взрывное устройство.

«На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации», — говорится в релизе ЦОС.

Уточняется, что при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Установлено, что россиянин поддерживал контакты с украинской стороной. После совершения преступления он планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника.

В ДНР оценили последствия украинских ударов по региону

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы пять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили пять боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Три жилых дома получили повреждения. сведений о пострадавших и жертвах не поступало.

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