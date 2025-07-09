Ливень из более 700 БПЛА атаковал Украину: новости СВО утром 9 июля

Армия России наступает на большинстве направлений СВО, сообщили военкоры. Что об этом известно утром 9 июля, какие известны подробности самого массированного налета из более 700 БПЛА на объекты Украины с начала СВО, каковы последние новости с фронтов спецоперации?

«Два майора»

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что ночью 9 июля тыловые объекты противника подверглись комбинированным ударам. Прилеты были в Киеве, Харькове, Луцке, Житомире, Полтаве, Павлограде, Запорожье, Кривом Роге, а также в Черкасской, Винницкой, Львовской областях. Сообщается о применении 728 беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Курской области сообщается о безуспешной попытке ВСУ атаковать из Рыжевки на Теткино. На Сумском направлении ВСУ контратакуют в районе Андреевки и Кондратовки.

На Константиновском направлении ВСУ признают продвижение ВС РФ в центральной части Яблоновки, идут бои вокруг села.

На Запорожском фронте ВС РФ взяли большую часть Каменского, продемонстрировав флаг на видео. Идет зачистка оставшейся части села. Предстоит штурм прилегающих вплотную Плавней, отмечает канал «Два майора».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Олег Царев

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в 13 областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 728 БПЛА, запущенных с территории России», — указывает политик.

Мэр Луцка назвал атаку «самой массированной» за время конфликта.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Есть прямое попадание по аэродрому Вышков и заводу „Мотор“, где производят и ремонтируют авиационные и ракетные двигатели. Сообщают, что разрушена часть производственных мощностей. В городе множество очагов возгораний, четыре из которых масштабные. В Киевской области после прилетов горят склады. „Кинжалы“ и Х-101 поразили аэродромы в Староконстантинове Хмельницкой и Озерном в Житомирской области, здесь множественные пожары, вторичная детонация, поражены резервуары ГСМ и склады авиабоеприпасов. В Харькове удар был нанесен по аэропорту», — сообщил Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Военная хроника»

Telegram-канал указывает, что «информация украинской стороны о запуске 728 БПЛА за одну ночь — это ключевой индикатор, что удары переходят из стадии ограниченного применения в полноценный серийный режим».

«Если цифра окажется не разовой, а хотя бы частично повторяемой — это означает запуск постоянной нагрузки, с которой невозможно справиться за счет тактических решений. Это уже вопрос стратегического истощения. И теперь главный фокус не в том, сколько сбито, а в том, сможет ли Киев вообще выдерживать такой ритм дольше двух-трех недель», — указывают авторы канала.

Отмечается, что у Украины нет возможности сдерживать настолько массовые атаки ни с помощью ПВО, ни с помощью авиации.

«Если промышленный кластер по производству дронов в РФ будет масштабирован еще сильнее, то в течение 3–5 месяцев Россия может нарастить применение БПЛА до уровня 1000–1200 в сутки в устойчивом режиме. Это выведет кампанию ударов в новую фазу, при которой украинская ПВО перейдет из режима реагирования в режим стратегической деградации. Для этого должно сложиться несколько важных условий, прежде всего в части поставки сырья и ресурсов, но с учетом текущей динамики — это не гипотеза, а рабочий сценарий», — указывают авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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