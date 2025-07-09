Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июля: инфографика

В ночь на 9 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 86 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 над территорией Курской области, 16 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Тульской области, 12 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Орловской области; четыре — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два — над территорией Смоленской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении ведомства.

