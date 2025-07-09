Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 07:34

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 июля: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ночь на 9 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 86 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 над территорией Курской области, 16 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Тульской области, 12 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Орловской области; четыре — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два — над территорией Смоленской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве во вторник, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Клинтон уличили в подрыве репутации Трампа через «семена лжи»
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.