Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 июля

Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.

По данным SHOT, работают силы противовоздушной обороны по отражению украинских беспилотников. Также канал уточнил, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

В результате атаки ВСУ на городской пляж Курска погибли три человека, а число раненых возросло до шести, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Сейчас на месте работают все оперативные службы.

«В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал он.

В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали два человека, в том числе 14-летний подросток, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, оперативные службы работают на месте, уточняются последствия обстрела.

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них — 14-летний ребенок», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец».

«Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — добавил он.

Поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно.

В результате взрыва дрона повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома, выбиты окна в девяти квартирах. Оперативные службы продолжают обход пострадавших домов, уточняя масштабы ущерба.

Российская противовоздушная оборона сбила группу беспилотников над Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны России. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

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