Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку

Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку Пушилин: мирный житель погиб при атаке ВСУ на Горловку

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец».

Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, — добавил он.

Ранее поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

Российские силы ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили семь управляемых авиационных бомб, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы 402 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Помимо этого, появилось видео работы операторов БПЛА ВС России, которые уничтожили несколько украинских наземных дронов, предназначенных для транспортировки боеприпасов. Российские военные использовали беспилотники-камикадзе, чтобы уничтожить роботов противника.