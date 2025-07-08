Трамп снова готов поставлять оружие Киеву: как это скажется на ходе СВО

Трамп снова готов поставлять оружие Киеву: как это скажется на ходе СВО

Президент США Дональд Трамп принял решение о возобновлении поставок оружия Украине. Предварительно, речь идет об оборонительных видах вооружений, каких именно — пока не разглашается. На вторник, 8 июля, намечено заседание Совета нацбезопасности США, на котором будет обсуждаться военная помощь Киеву. Какое оружие Вашингтон может направить Украине и ожидать ли в связи с этим шагом охлаждения во взаимоотношениях между США и Россией, читайте в материале NEWS.ru.

Что пообещал Трамп Киеву по поставкам оружия

О том, что США намерены возобновить поставки оружия Украине, Трамп заявил в понедельник во время встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — сказал американский политик.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press

В ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома подтвердил свое намерение и пообещал направить столько военной помощи ВСУ, сколько Вашингтон сможет выделить.

8 июля Совет национальной безопасности США проведет заседание по новым поставкам оружия Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. На встрече будут присутствовать представители политического и военного руководства страны.

Какие вооружения США могут выделить для Украины

Пока есть просто заявление Трампа о готовности поставлять оружие, но неизвестна его номенклатура, указал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Если речь пойдет о системах ПВО, то это, конечно, для нас очень неприятно. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что Трамп на это пойдет. Скорее всего, речь действительно идет о каких-то оборонительных системах. Я не хочу гадать, надо все-таки ждать подробного объявления по поставкам», — сказал эксперт NEWS.ru.

Украина все-таки может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, если решение о возобновлении военной помощи будет согласовано, полагает политолог-американист Малек Дудаков.

Фото: Axel Heimken/Global Look Press

«На текущий момент мы видим довольно серьезную борьбу внутри республиканской администрации Трампа между лоббистскими группами. Сейчас активизируются как раз те ребята, которые связаны с украинским лобби, в частности, Кита Келлога (спецпосланник президента США. — NEWS.ru). Эти люди хотели бы возобновить поставки вооружений на Украину. Другое дело, что речь идет об очень небольших траншах времен экс-президента США Джо Байдена. Если это решение будет согласовано, какое-то количество десятков ракет, например для систем Patriot, Украина все-таки получит», — пояснил Дудаков в беседе с NEWS.ru.

Как повлияют поставки Украине американского вооружения на ход СВО

Дудаков подчеркнул, что в сравнении с предыдущими периодами военная помощь Украине от США продолжает сокращаться. Он отметил, что даже в случае положительного решения о поставках оружия оно не окажет существенного влияния на ход СВО.

«Решение США о поставках оружия на Украину, конечно, существенно не изменит ситуацию на поле боя. Объемы траншей для ВСУ продолжают планомерно уменьшаться. Таким образом, не стоит воспринимать это как серьезную угрозу. Если какие-то ракеты для систем ПВО все-таки до Украины дойдут, поставки будут гораздо меньшими по сравнению с тем, что мы наблюдали несколько недель назад, не говоря уже о поставках уровня 2023–2024 годов», — сказал эксперт.

Поэтому, уверен он, преждевременно говорить о новом возможном ухудшении отношений между США и Россией.

По мнению Мирзаяна, решение Трампа о поставках оружия Украине также не означает отката назад в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

«Это значит, что Трамп торгуется, что он пытается выдавить какие-то уступки от Путина. И в рамках этого торга он поставляет оружие Украине. То есть он таким образом, по его мнению, оказывает давление на российского президента», — считает аналитик.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что обещания Трампа продолжить поставки вооружений Украине могут дать «ложные и напрасные надежды» ее руководству.

«Реверансы ли это „партии войны“ или политические заигрывания с „ястребами“ — не так важно. Подобные посылы американского лидера могут дать ложные и напрасные надежды киевской хунте. Подвижек по переговорам пока нет, заявил Дмитрий Песков. Российская сторона ждет от Украины согласования даты проведения третьего раунда. На этом фоне заявления американской администрации такого рода только поощряют режим Зеленского к затягиванию переговорного процесса. И что еще хуже — могут провоцировать террористическую активность бандеровцев», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Слуцкий выразил уверенность, что поставки оружия не изменят ситуации на поле боя. «Российские войска освобождают один населенный пункт за другим на земле русского Донбасса. Ситуация на фронте для Киева ухудшается с каждым днем. Мы целей СВО обязательно достигнем — на поле боя или за столом переговоров», — подчеркнул он.

Чем на поставки вооружений Киеву ответит Россия

Российская сторона должна посмотреть сначала, какие будут типы вооружений поставлены, а затем в зависимости от типа реагировать, считает Мирзаян. Если это будут какие-то незначительные системы — вообще никак не реагировать.

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press

«Если же Трамп поставит новейшие системы, которые могут серьезно усилить украинские возможности, тогда мы должны поставлять новые системы врагам Соединенных Штатов. В общем, смотреть по ситуации», — подчеркнул политолог.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил никак не реагировать на решение Трампа возобновить поставки оружия на Украину. Медведев напомнил, что Трамп противоречиво отзывался о переговорах с Россией и поставках оружия Киеву. Он нашел способ, как отреагировать на заявления президента США.

«Никак», — резюмировал Медведев.

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