Похороны старого мира: БРИКС встал на сторону России. Юг пережмет США?

6–7 июля в Рио-де-Жанейро проходит саммит БРИКС. Это уже 17-я встреча на высшем уровне стран объединения. Президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании по видеосвязи. БРИКС осудил удары ВСУ по российской территории и выразил поддержку Москве. Таким образом глобальный Юг подтвердил, что он солидарен с Россией. В чем значение нынешнего саммита и можно ли утверждать, что старому миропорядку, построенному на либеральной западной модели, окончательно приходит конец, читайте в материале NEWS.ru.

Что заявили участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

Участники саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро осудили военные удары по ядерным объектам Ирана, говорится в итоговой декларации встречи на высшем уровне. Атаку назвали нарушением международного права и Устава ООН. Они подчеркнули, что иранские ядерные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ. В связи с этим страны БРИКС призвали Совбез ООН заняться вопросом обеспечения ядерной безопасности во время боевых действий.

Кроме того, участники объединения выразили надежду, что прилагаемые в настоящий момент усилия по урегулированию кризиса на Украине приведут к заключению мирных соглашений. Они также осудили атаки ВСУ по железнодорожным путям в России.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей», — подчеркнули участники саммита.

6 июля 2025. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

О чем заявил Путин на саммите БРИКС

Объединение БРИКС, помимо стран-основательниц — Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР, с 2024 года включает Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита БРИКС, которое было посвящено теме мира и безопасности и реформе глобального управления. В мире происходят кардинальные изменения, заявил Путин.

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. И ей на смену идет более справедливый многополярный мир», — подчеркнул президент России.

На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, отметил российский лидер. Президент России подчеркнул, что входящие в организацию государства представляют разные модели развития, религии и культуры, но выступают за равенство и добрососедство.

Путин не в первый раз подчеркивает, что сегодня уходит в прошлое однополярная система международных отношений, которая обслуживала интересы так называемого золотого миллиарда, напомнил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Ей на смену идет более справедливый многополярный мир.

«В этом тезисе кроется объяснение той острой и, я бы даже сказал, болезненной реакции президента США Дональд Трампа — представителя того самого золотого миллиарда. Пошлины, санкции, а то и прямые военные угрозы и даже вторжения — это все традиционные инструменты Запада для сохранения своего господства в мире. Кто захочет иметь дело с такими „партнерами“, которые требуют для себя только одной роли — роли хозяина?» — сказал парламентарий.

По его словам, противостоять этому можно и нужно симметрично: укрепляя свою экономику и оборону и расширяя сотрудничество с другими странами, которые разделяют ценности многополярного мира.

Церемония открытия Делового форума БРИКС в Рио-де-Жанейро Фото: Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

В чем главное отличие БРИКС от объединений Запада

БРИКС формирует новую архитектуру безопасности и взаимовыгодного сотрудничества на глобальном уровне, заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. И это, по его словам, «не всем нравится».

«Это не нравится в том числе странам, находящимся на историческом закате. Эти страны уже переживают свой упадок, и их имперская и неоимперская политика подходит к концу. Но БРИКС никого не хоронит. Нет ни одного заявления этой организации, которое было бы агрессивным или направленным против какого-либо государства или группы. Страны БРИКС взаимодействуют на равноправной основе как суверенные нации практически во всех сферах — от творческой до экономической, финансовой и технологической. Это подтверждается в том числе во время саммита», — отметил сенатор.

Какие вызовы стоят перед БРИКС

БРИКС — это уже не просто клуб пяти суверенных стран, это уже некая заявка на совет директоров многополярного мира, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Но для того, чтобы быть в совете директоров, ты должен отстаивать это место. И БРИКС сейчас, после его нынешнего расширения, должен был заниматься углублением интеграции, чего не хочет значительная часть стран-участниц. Та же самая Индия, к примеру. Кроме того, БРИКС должен заниматься отстаиванием своей точки зрения и своего видения мира. Противостояние с американцами и прежде было проблемой, в период администрации Байдена. А при Трампе это тем более проблема, потому что он пообещал крайне жесткие меры в отношении тех стран - членов БРИКС, которые будут заикаться о создании единой валюты и так далее», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Поэтому, по его мнению, БРИКС сейчас находится на перепутье.

«Как „пережить“ Трампа, как заниматься углублением интеграции без вызова Америке и так далее. Это, к сожалению, пока в рамках БРИКС консенсусом не решено», — посетовал Мирзаян.

Нарендра Моди Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где состоится саммит БРИКС-2026

Индийский премьер-министр Нарендра Моди пригласил лидеров стран — участниц БРИКС на следующий саммит объединения, который должен пройти в 2026 году.

«Я приглашаю всех вас приехать в Индию на саммит БРИКС, который пройдет под председательством Индии в следующем году», — объявил Моди.

Моди заявил также, что своим расширением организация БРИКС продемонстрировала способность к изменениям, продиктованным духом времени. По его словам, теперь необходимо реформировать и другие международные институты, такие как Совет безопасности ООН, ВТО и многосторонние банки развития.

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