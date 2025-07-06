Новая сенсация от Карлсона, РФ показала Трампу кузькину мать: что дальше

Журналист Такер Карлсон взял сенсационное интервью, ВС РФ нанесли мощнейшие удары по военным объектам на Украине, ультрамарафонцы погибли на фестивале «Хибины» — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Карлсон выслушал врага Трампа

Карлсон заявил, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он подчеркнул, что понимает спорность подобного шага, однако пообещал выпустить материал в ближайшее время.

«Только что закончил брать интервью у Пезешкиана. Мы знаем, что нас раскритикуют за это интервью», — написал Карлсон.

Сразу после беседы с Пезешкианом журналист выразил желание взять интервью у израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Карлсон объяснил, что таким образом хочет показать разные стороны ближневосточного конфликта.

Американский журналист взял интервью у Пезешкиана после атаки ВВС США по трем ядерным объектам Ирана 22 июня. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, самолеты сбросили полный боезапас бомб. По словам главы Белого дома, Тегеран не мог получить предупреждение об ударах Соединенных Штатов по ядерным объектам. Он также выразил уверенность, что ближневосточная страна не могла успеть вывезти запасы обогащенного урана с завода Фордо.

Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позже Трамп заявил, что США снова нанесут удары по территории Ирана, если Тегеран вновь начнет обогащать уран до уровня, вызывающего беспокойство в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что три ядерных иранских объекта были полностью уничтожены.

Пезешкиан после атаки США заявил, что американская сторона должна получить ответ на удары по ядерным объектам. Он подчеркнул, что Иран не поддастся силе и запугиванию. Глава республики также отметил, что Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должно более ответственно относиться к странам-агрессорам и «поджигателям войны».

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что США предали дипломатию, проводя операцию против страны. Глава МИД напомнил, что теперь Вашингтон несет ответственность. По его словам, Тегеран имеет право защищать государство и народ в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями. Аракчи допустил законный ответ на агрессию в целях самообороны.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани в свою очередь заявил, что Тегеран не заинтересован во встречах с Трампом. Он указал на отсутствие предпосылок для нового раунда переговоров с Вашингтоном.

«Мы проводим переговоры, мы готовы к переговорам, но после этой агрессии нет надлежащих условий для нового раунда переговоров и нет никаких запросов о переговорах и встрече с президентом США», — подчеркнул Иравани.

Несмотря на все заявления иранских властей, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о скором начале переговорного процесса между двумя государствами по вопросу восстановления ядерной сделки. По его словам, Вашингтон предлагает Тегерану отказаться от программы обогащения урана в обмен на частичную отмену экономических санкций.

Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трампу отправили «подарок» через Украину

ВС России в ночь на 5 июля нанесли комбинированные удары по военным целям на Украине, сообщают военные корреспонденты. В ходе атаки были поражены объекты ВСУ в Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Ровненской, Житомирской и других областях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«66 точек поражения по 16 областям, в том числе по ряду крупных городов, логистике, объектам ПВО и вероятным авиа- и складским точкам. Удары нанесены комбинированным способом: БПЛА, ракеты, КАБ», — уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным военного блогера Олега Царева, ударные БПЛА поразили в Чугуеве территорию нефтебазы, на месте прилета возник пожар. Также был уничтожен мост через реку Волчью в районе н. п. Андреевка-Клевцово, пишет Telegram-канал «Донбасский партизан». По его информации, эта переправа представляла собой ключевой элемент тылового снабжения украинских формирований, обеспечивая движение инженерной и грузовой техники, а также переброску личного состава и боеприпасов на Южно-Донецком направлении, но после применения российскими военными высокоточного боеприпаса УМПБ Д-30СН была полностью разрушена. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По мнению военных аналитиков, этими ударами министр обороны РФ Андрей Белоусов показал Трампу кузькину мать, принуждая его раз и навсегда отказаться от поставок оружия Киеву, чтобы конфликт можно было решить за столом переговоров. Американский президент между тем обнадежил украинское правительство, подтвердив, что США продолжат оказывать ему военную поддержку. Соответствующее заявление он сделал после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который, по словам Трампа, не привел ни к какому прогрессу в разрешении кризиса на Украине.

Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Инсайдеры тем временем сообщили, что Кремль готов смягчить условия мирного меморандума, но ждет от Киева первых серьезных шагов.

«В Кремле действительно обсуждают вариант более гибкой позиции по будущему меморандуму урегулирования конфликта, но только при одном условии — Украина должна сделать символические и практические шаги навстречу», — пишет Telegram-канал INSIDER-T.

Москва готова пойти на ослабление риторики и переход к «заморозке» конфликта, но при выполнении ряда условий: официальное признание Крыма российским, возвращение русского языка в публичную сферу, отказ от продвижения в НАТО, прекращение давления на Украинскую православную церковь, отмечают информаторы. А если переговоры сорвутся, может быть реализован сценарий жесткого финала СВО, утверждает Telegram-канал INSIDER BLACK.

«Элементы этого плана включают: точечную ликвидацию ключевых фигур украинского руководства, включая Владимира Зеленского, главу СБУ, высокопоставленных военных командиров и министров, через координированные удары высокоточным вооружением и работу оперативных групп спецназначения», — говорят источники.

Уточняется, что в случае реализации этого плана Москва рассчитывает завершить активную фазу конфликта за 60 дней. Чем дольше Украина будет оттягивать процесс заключения мирного меморандума, тем больше ей придется подсчитывать потери и убытки, отметили российские пользователи соцсетей.

«Вот это бахнули! Изо дня в день после ударов вся Украина в огне. Бьем, понятно, только по военным объектам. Но украинская элита медлит с переговорами. Ничего, то ли еще будет. Работайте, братья», — написали они.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Роковой марафон в снежных горах Хибины

6 июля два ультрамарафонца погибли во время забега на спортивном фестивале «Хибины» в Мурманской области. Речь идет о 61-летней Ирине Г. из Санкт-Петербурга и 47-летнем Евгении М. из Москвы.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что соревнования были организованы частной компанией. Он также назвал предварительной причиной трагедии ухудшение погодных условий. Следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих нормам безопасности жизни и здоровья.

«Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил Чибис.

В МЧС сообщили, что среди участников трейла в Хибинах пострадал один человек, его госпитализировали. Все остальные участники забега были найдены и эвакуированы в безопасное место, поисковые работы завершены.

Позже стало известно, что организаторы «Хибин» хотели отменить мероприятие из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Отмечается, что публикация о планах отменить соревнования была в соцсетях фестиваля 5 июля.

Участники в свою очередь рассказали, что на перевале Рамзая условия были экстремальными. Спортсмены преодолевали сложные участки — скользкие камни и снежное ущелье. На полосе препятствий также наблюдались мокрый снег, порывистый ветер свыше 20 метров в секунду и температура около нуля градусов. Предварительно, причиной гибели двух участников забега могло стать переохлаждение.

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