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06 июля 2025 в 13:12

В МЧС разъяснили ситуацию по трагедии в Хибинах

МЧС: во время трейла в Хибинах погибли двое и пострадал один человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Среди участников трейла в Хибинах Мурманской области пострадал один человек, его уже госпитализировали, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В ведомстве также подтвердили гибель двух человек. Все остальные участники забега были найдены и эвакуированы в безопасное место, поисковые работы завершены.

По состоянию на 10:40 поисковые работы завершены. Все участники пробега найдены. К сожалению, два человека погибли, один участник пострадал, доставлен в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ», — сказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Татаров.

О трагедии на спортивном фестивале «Хибины» в Мурманской области рассказал губернатор региона Андрей Чибис. Предполагается, что причиной гибели людей стало ухудшение погодных условий.

Позднее выяснилось, что организаторы фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Погибли мужчина и женщина — 47-летний житель Москвы и 61-летняя жительница Санкт-Петербурга.

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