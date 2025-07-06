В МЧС разъяснили ситуацию по трагедии в Хибинах

В МЧС разъяснили ситуацию по трагедии в Хибинах МЧС: во время трейла в Хибинах погибли двое и пострадал один человек

Среди участников трейла в Хибинах Мурманской области пострадал один человек, его уже госпитализировали, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. В ведомстве также подтвердили гибель двух человек. Все остальные участники забега были найдены и эвакуированы в безопасное место, поисковые работы завершены.

По состоянию на 10:40 поисковые работы завершены. Все участники пробега найдены. К сожалению, два человека погибли, один участник пострадал, доставлен в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ», — сказал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Дмитрий Татаров.

О трагедии на спортивном фестивале «Хибины» в Мурманской области рассказал губернатор региона Андрей Чибис. Предполагается, что причиной гибели людей стало ухудшение погодных условий.

Позднее выяснилось, что организаторы фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Погибли мужчина и женщина — 47-летний житель Москвы и 61-летняя жительница Санкт-Петербурга.