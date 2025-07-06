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06 июля 2025 в 11:53

Стало известно о фатальном решении организаторов «Хибин», где погибли люди

Организаторы «Хибин» планировали отменить фестиваль из-за плохой погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы спортивного фестиваля «Хибины» в Мурманской области хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент, сообщил Telegram-канал «112». Во время забега погибли два человека. Отмечается, что публикация о планах отменить соревнования была в соцсетях фестиваля 5 июля.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что во время массового трейлового забега с элементами горного бега в Кировске погибли двое участников — 61-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 46-летний мужчина из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил гибель двух участников соревнований. Предполагается, что причиной этого стало ухудшение погодных условий. Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Он также уточнил, что соревнования были организованы частной компанией.

Ранее житель Уфы погиб, упав со скалы во время фотосессии. Он сделал снимок на Айгирских скалах в деревне Айгир Белорецкого района. Когда молодой человек начал спуск, он оступился и сорвался вниз на скалы. От полученных травм он скончался на месте.

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