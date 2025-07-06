Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований

Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований

Спортивный фестиваль «Хибины» в Мурманской области обернулся трагедией, в ходе проведения трейла двое участников соревнований погибли, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. Предполагается, что причиной этого стало ухудшение погодных условий.

В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека, — говорится в сообщении.

Чибис выразил соболезнования родственникам и близким погибших от имени всех жителей региона. Он также уточнил, что соревнования были организованы частной компанией. В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.

Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле, — добавил губернатор.

Ранее житель Уфы погиб, упав со скалы во время фотосессии. Он сделал снимок на Айгирских скалах в деревне Айгир Белорецкого района. Когда молодой человек начал спуск, он оступился и сорвался вниз на скалы. От полученных травм он скончался на месте.