Стали известны личности погибших в ультрамарафоне в Хибинах В ультрамарафоне в Хибинах погибли жители Санкт-Петербурга и Москвы

В результате трагического инцидента во время ультрамарафона в Хибинах погибли двое участников: 61-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Г. и 47-летний москвич Евгений М., сообщает Telegram-канал Mash. Еще два человека с травмами средней тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время Следственный комитет инициировал уголовное дело. Организаторов подозревают в предоставлении услуг, не соответствующих нормам безопасности жизни и здоровья.

Трагический инцидент произошел во время спортивного фестиваля «Хибины» в Мурманской области. Губернатор региона Андрей Чибис подтвердил, что в ходе горного забега погибли два участника. Руководитель от имени всех жителей области выразил соболезнования семьям и друзьям погибших, подчеркнув, что мероприятие проводилось частной организацией.

До этого появилась информация, что изначально организаторы фестиваля «Хибины» планировали отменить соревнования из-за неблагоприятных метеоусловий, но в последний момент изменили свое решение. Информация о возможной отмене появилась в социальных сетях мероприятия еще 5 июля.