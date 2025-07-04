Дроны ВСУ летят по русским городам с территории РФ: где прячутся предатели

Ночью и утром 4 июля сразу несколько регионов России подверглись масштабному налету украинских БПЛА. ВСУ в ходе атаки применили десятки дронов, в результате чего погибли мирные жители. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что далеко не все беспилотники летят с Украины — часть из них запускают прямо на территории РФ. Кто помогает Киеву терроризировать российские города и как можно обезопасить гражданское население от регулярных ударов — в материале NEWS.ru.

Какие регионы атаковали БПЛА ВСУ 4 июля

Утром в пятницу Министерство обороны России объявило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны атаковали территорию Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областей. Позже ведомство заявило, что еще около двух десятков дронов были ликвидированы при попытках атаковать Республику Удмуртия, Самарскую и Брянскую области.

Под удар попал и Сергиев Посад в Московской области. Глава городского округа Оксана Ероханова сообщила о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. В результате налета оказалась повреждена подстанция — Звездочка и соседний Рабочий поселок остались без света. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали два мирных жителя — у одного диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и выбиты зубы, у второго — открытая рана шеи и ушиб грудной клетки.

В Ростовской области при падении БПЛА был поврежден двухэтажный дом в поселке Долотинка Миллеровского района. Из-за обрушившейся плиты перекрытия погибла пенсионерка. В городе Азове обломки дрона упали на стадион имени Лакомова, было повреждено остекление многоквартирного дома, расположенного неподалеку.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru назвал эти налеты актами терроризма. «Они в полной мере отражают политику и идеологию киевского режима, неонацистов и бандеровцев, которые пришли к власти на Украине в 2014 году. Они хотят кошмарить и убивать русских везде, где только могут. Наша задача — не просто лишить их такой возможности, а уничтожить их», — подчеркнул депутат.

Откуда ВСУ запускают дроны

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выразил мнение, что налеты БПЛА на города России осуществляются по трем сценариям. Первый — дроны летят с Украины. Второй — запуски идут прямо с территории РФ. За ними могут стоять либо украинские диверсанты, работающие на СБУ, либо завербованные россияне.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Есть еще третий вариант — запуск из сопредельных с Россией государств. Там тоже есть диверсанты СБУ и завербованные граждане. Если предположить, с какой стороны могут полететь новые БПЛА, я бы поставил прежде всего на Белоруссию. Наши аналитики, которые работают в разведке, уже выяснили, что Украина готовит операцию, чтобы рассорить РФ с Белоруссией, — база для вербовки там очень подходящая», — подчеркнул собеседник.

По словам Баранца, вести борьбу с такими диверсиями очень сложно. «Но надо отдать должное нашей контрразведке, которая за последние месяцы поймала не одного диверсанта. Такие лица были выявлены в Ленинградской, Московской и даже Мурманской областях», — напомнил эксперт.

Как обезопасить россиян от атак БПЛА

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru заметил, что средства ПВО России еще на подлете сбивают порядка 85% украинских дронов — это высокий показатель эффективности. Однако противник запускает такое количество БПЛА, что засечь их все просто невозможно, добавил парламентарий.

«Наиболее эффективна против дронов радиоэлектронная борьба. Причем на всех возможных уровнях: и подавление каналов связи, и создание помех станциями типа „Леер-3“, „Житель“, „Поле-21“, „Борисоглебск-2“, и попытки перехватить управление при помощи кибервоздействия. Все это и так задействовано», — подчеркнул он.

Журавлев также призвал граждан России быть бдительными, чтобы вовремя обнаруживать и разоблачать работу диверсионных групп. «Лучший результат дает только такой, комплексный подход», — уверен политик.

Миронов считает, что в России будут разработаны новые оптимальные решения для развития средств противовоздушной обороны. Депутат напомнил, что несколько лет назад в армии РФ были созданы научные роты. По его мнению, сейчас стоило бы оптимизировать их работу и повысить эффективность.

«Очевидно, что в условиях современных конфликтов решающую роль играют технологии. А значит, нам нужно существенно увеличивать финансирование образования и науки — до 7% от ВВП», — резюмировал депутат.

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