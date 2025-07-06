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06 июля 2025 в 12:44

Названа причина смерти участников фестиваля под Мурманском

Ультрамарафонцы могли погибнуть на фестивале «Хибины» из-за переохлаждения

Вид на Хибинские горы Вид на Хибинские горы Фото: Павел Львов/РИА Новости

Причиной гибели двух участников трейлового забега в Хибинах могло стать переохлаждение, сообщил Telegram-канал Mash. Спортсмены преодолевали сложные участки — скользкие камни и снежное ущелье.

Один из марафонцев рассказал, что на перевале Рамзая условия были экстремальными. Там наблюдались мокрый снег, порывистый ветер свыше 20 метров в секунду и температура около нуля градусов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее заявил, что причиной могло стать ухудшение погодных условий. Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Он также уточнил, что соревнования были организованы частной компанией.

Позже стало известно, что организаторы фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Отмечается, что публикация об этом была в соцсетях фестиваля 5 июля. Во время забега погибли 61-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 46-летний мужчина из Москвы.

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