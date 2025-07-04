Фекальный террорист и труп участника СВО под Волгоградом: дикие ЧП за день

В Подмосковье местный житель залил экскрементами бар и салон красоты, под Волгоградом один ветеран СВО убил другого в пьяной драке, в Москве поймали шантажистов, которые угрожали Вале Карнавал опубликовать в Сети ее голые фото, — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Каловый террорист кошмарит бизнесменов Подмосковья

В подмосковном Пущино местный житель мстит предпринимателям после конфликтов. В том числе известно, что он залил экскрементами салон красоты и кафе.

Как рассказывают пострадавшие бизнесмены, в салоне мужчине отказали в обслуживании, поскольку он опоздал на стрижку по записи на 20 минут. За что пострадал пивной бар, не уточняется, но, судя по видеозаписи, сотрудники из числа очевидцев фекальной атаки сразу узнали нападавшего.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина тщетно пытался замаскироваться при нападении на салон красоты. Перед тем как подойти к заведению и залить его нечистотами, он переоделся в белые брюки и пиджак, а на голову надел балаклаву.

Ветеран СВО убил коллегу в пьяной драке

В городе Волжском Волгоградской области в ночь на 2 июля убили участника СВО Сергея Сибиричева. Труп военного лежал в кустах парка недалеко от памятника жертвам политических репрессий. Рядом с телом нашли ветеранский жетон. Подозреваемым оказался товарищ Сибиричева. Его задержали после обнаружения трупа. Мужчина признался в убийстве, но назвать причину конфликта, который стал триггером для смертельной драки, не смог.

«Мне позвонили из воинской части и сообщили, что найдено тело мужа. Больше я ничего не знаю. <…> Последний раз он выходил со мной на связь ночью 24 июня. Тогда муж отдыхал на море с другом», — рассказала супруга убитого.

Известно, что в Волгоград мужчина приехал в отпуск к своему приятелю. Сам он является уроженцем города Сергиев Посад в Подмосковье. До 2021 года он занимался торговлей компьютерами, а в марте 2024-го его приговорили к восьми годам колонии за сбыт наркотиков через даркнет. В СИЗО он заключил контракт с Минобороны, а позже в соцсетях публиковал фото с символикой «Шторм Z» и ЧВК «Вагнер».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шантажисты угрожали Вале Карнавал опубликовать ее нюдсы

В Москве задержали группу вымогателей, жертвой которых стала известная блогерша и певица Валя Карнавал. Артистка рассказала, что от нее требовали крупную сумму денег в обмен на то, что в Сети не будут опубликованы фото из раздевалки тренажерного зала. Карнавал рассказала, что кадры сделали две девушки из зала, где она ранее занималась.

«Люди начали вымогать у меня деньги за мои откровенные фотографии, которые я сама не делала. Я увидела эти материалы, которые были сняты руками девушек. Но вот опять-таки не поворачивается язык назвать этих людей девушками, потому что для меня это позорище, это просто позорище. После этого случая у меня пропало все желание ходить в зал. У меня пропало, знаете, какое-то спокойствие в таких местах, как общественный туалет, женская раздевалка», — поделилась блогерша.

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