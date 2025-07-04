«Уничтожит всех»: боец СВО рвется мстить за изнасилованного бутылкой сына

В нашумевшей истории вокруг детского спортивного лагеря под Красноярском еще одно уголовное дело. Под следствием оказался тренер, который проигнорировал жалобы изнасилованного мальчика. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Тренер не принял мер

В Красноярском крае под суд пойдет тренер Денис Чугаев, который, по предварительным данным, проигнорировал жалобы со стороны 10-летнего мальчика, над которым надругались трое старших подростков в лагере «Сосновый бор». Дважды за смену они пробрались к кровати ребенка, положили его на живот и попытались засунуть ему в прямую кишку бутылку от минеральной воды.

«О произошедшем ребенок сообщил воспитателю (тренеру), однако педагог не принял мер к его защите и дальнейшему пресечению противоправных действий подростков, не уведомил администрацию лагеря о произошедшем и не сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Вследствие допущенной педагогом халатности стало возможным последующее совершение преступления в отношении ребенка», — сообщили в Следственном комитете.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о халатности, но в СИЗО помещать не стали. ТВК со ссылкой на мэрию Красноярска сообщает, что главное управление по физкультуре, спорту и туризму уже расторгло контракт с Чугаевым. Также в мэрии пообещали провести дополнительный инструктаж для персонала.

Не хотел отдавать ребенка

Более подробно о реакции тренера рассказала мать пострадавшего ребенка. По ее словам, воспитатель не просто не отреагировал на поступившие претензии от родителей, но и оставил мальчика ночевать в одном помещении с обидчиками.

«Оказалось, что в первый раз, когда все это произошло, он рассказал тренеру, но тренер ему не поверил. Тренер не позвонил мне, ничего не сделал. После того, как он пожаловался, его начали сильно бить. Его били те же парни, 27 числа все повторилось», — рассказывает мать.

Сейчас женщина сетует на то, что была согласна с решением тренера лишить всех детей гаджетов на время пребывания в лагере. Пользоваться телефоном воспитанникам было можно лишь раз в четыре дня.

«Тренер отучал от гаджетов детей, а я только „за“ была. Мы же детей отправили на сборы по тайскому боксу, они должны были тренироваться», — говорит женщина.

Над мальчиком надругались 25 и 27 июня. В первый раз издевательства продолжались пять минут, во второй — меньше. Только 28 июня ребенок позвонил матери и умолял, чтобы его забрали домой.

«Я сразу же сказала, что сейчас приеду, времени было 12 часов ночи. Я тренеру сказала, что я еду забирать ребенка. Он говорит: „Мы вам ребенка не отдадим“. Я дождалась утра, нашла машину. Ребенка очень долго мне не отдавали. В лагере просили подписать документы, что я ребенка забираю с такой стандартной формулировкой – не понравилось в лагере. Я сказала: „Нет“. Сделала пометку, что ребенок поврежден, вызвали медсестру. Медсестра снимает футболку, а у меня ребенок „синий“ – как его держали», — рассказывает мать.

По словам женщины, перед ней извинилась только вожатая. Молодая девушка плакала и говорила, что не уследила за мальчиками.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Раздевали и фотографировали

Как оказалось, незадолго до инцидента с бутылкой тройка хулиганов уже обижала другого младшего школьника. Они раздели мальчика догола и фотографировали его.

«Зачем тренер подселил моего сына ко взрослым парням в комнату, если произошел первый звонок? Когда звонила мама мальчика, которого они раздевали догола, фотографировали в непристойных позах, почему тренер ничего не сделал?» — задается женщина вопросами, которые теперь будут интересовать следователя.

По словам матери, некоторые дети до сих пор боятся выступать свидетелями в деле, что говорит о нездоровой атмосфере в коллективе. Слова пострадавшего мальчика указывают на то, что среди детей распространены тюремные понятия.

«Он сказал: „Мам, меня считают опущенным“. Он сказал: „Я не хочу ничего говорить. Прошу, сейчас заберите меня“. <...> Сын изначально ничего толком не рассказал, я все узнала только в кабинете следователя. Он начал все рассказывать в подробностях», — делится красноярка.

При этом ранее сообщалось, что отец одного из насильников в разговоре признавался, что отбывал срок за изнасилование. По его словам, в этом нет ничего постыдного, а вот пострадавший мальчик, по словам этого мужчины, «на всю жизнь останется [опущенным]».

Защищает права отцов

Судя по странице Дениса Чугаева в социальной сети «ВКонтакте», он активно защищал права отцов. В том числе репостил записи со страницы мужчины, который добивался, чтобы малолетний сын остался жить с ним после развода с супругой.

В видеозаписях он публикует тренировки с детьми. На них видно, что мужчина работает как с мальчиками, так и с девочками.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В свое время боксер окончил педагогический университет по направлению «Физическая культура». У него есть много спортивных достижений. Он был чемпионом края по тайскому боксу и выступал на всероссийских соревнованиях. Кроме того, является судьей первой категории.

В разговоре с матерью, запись которого она предоставила журналистам, мужчина уверяет, что проступок насильников несерьезный.

«Больших правонарушений он никаких не сделал. Здесь на основании чего мне убирать? Они тут дерутся каждый с каждым на дню 30 раз. И мне теперь всех взять и выгнать за драки?» — заявил Чугаев.

«Муж приедет и уничтожит»

Мать пострадавшего отмечает, что ее муж сейчас находится в зоне проведения СВО, в месте, где идут активные боевые действия. Когда он узнал о произошедшем, пришел в ярость.

«У меня муж на СВО находится. Когда у него связь появилась, он позвонил, я ему рассказала. Он единственное сказал: „Сына, я постараюсь вылезти отсюда“. Он сейчас в том месте, где постоянные обстрелы. Он не сможет приехать даже в связи с такой ситуацией. Муж сказал, что приедет и уничтожит их всех. Страшно. Я доверила своего ребенка профессионалу, тренеру, с таким стажем», — досадует женщина.

Сейчас она готовится подать в суд на администрацию лагеря и наказать родителей насильников, которые, по ее словам, не видят вины своих детей в ситуации.

«Я хочу наказать родителей и тех сотрудников, которые виноваты во всем, что случилось с моим ребенком. Если бы они его спасли в тот день, ничего бы этого не было. Я хочу, чтобы их посадили в тюрьму», — сказала мать мальчика.

Читайте также:

Каникулы юных садистов: как подростки насилуют детей в лагерях

Тренер игнорировал: изнасилованный сын бойца СВО молил забрать его домой

Инцест на бабушкиной кровати: старший брат насиловал младшего на даче

Ноги торчали из машины: тюремщик не дал тирану увезти девушку в лес

«Из меня лезли сгустки крови»: физрук с 12 лет растлевал ученицу