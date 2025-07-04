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04 июля 2025 в 12:01

Проделки подмосковного фекального террориста попали на видео

В Пущино мужчина залил салон красоты и бар фекалиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Пущино местный житель мстит предпринимателям после конфликтов, сообщает Telegram-канал «Pro Пущино». В том числе известно, что он залил ведром с экскрементами салон красоты и кафе.

Как рассказывают пострадавшие бизнесмены, в салоне мужчине отказали в обслуживании, поскольку он опоздал на стрижку по записи на 20 минут. За что пострадал пивной бар, не уточняется, но, судя по видеозаписи, сотрудники из числа очевидцев фекальной атаки сразу узнали нападавшего.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина тщетно пытался замаскироваться при нападении на салон красоты. Перед тем как подойти к заведению и залить его нечистотами, он переоделся в белые брюки и пиджак, а на голову надел балаклаву.

Ранее сообщалось, что курьер испражнился в парадной одного из домов в Красногвардейском районе Петербурга и экскрементами нарисовал свастику на стене. Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Энтузиастов. Незадолго до этого на первых этажах дома установили видеонаблюдение.

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