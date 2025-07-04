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04 июля 2025 в 10:59

Маньяк выколол жертве глаза отверткой, чтобы она не могла опознать его

В Польше нелегал изнасиловал девушку и выколол ей глаза

Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press

В Польше 19-летний нелегальный мигрант признался в нападении на 24-летнюю девушку в городе Торунь, сообщает Rzeczpospolita. Спустя две недели она скончалась от полученных травм. Уроженец Венесуэлы нанес ей несколько ударов ножом в грудь и шею, а также выколол ей глаза, чтобы жертва не могла опознать его, отметил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

Он также посетовал на то, что нелегала не смогли вовремя выявить и депортировать.

Преступник находился в Польше нелегально, его вид на жительство истек, но его никто не искал, никто не проверял, что с ним происходит, поскольку в Польше нет службы или администрации, отвечающей за иммигрантов, и нет эффективных систем или процедур для контроля и выдворения из страны тех, кто находится здесь нелегально, — сказал Босак.

Ранее сообщалось, что 25-летняя беременная женщина в Индии стала жертвой изнасилования со стороны экзорциста. На прием к насильнику ее привел свекор, полагая, что в невестку вселились бесы.

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